Киев остался в пятерке лидеров по количеству новых случаев COVID-19

В Киеве 16 сентября зарегистрировали 426 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 6624 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).

Среди новых больных – 677 детей и 105 медиков. Госпитализировали 1568 человек, летальных случаев – 99. На утро 17 сентября общее количество заражений достигло 2 338 164 человека, выздоровели – 2 228 543.

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Отметим, по состоянию на пятницу, 17 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 227,8 млн человек. За минувший день выявили 570 878 новых инфицированных, умерли еще 9 170. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 204,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (151 тыс.), Индии (34 тыс.) и Бразилии (34 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 15 сентября зарегистрировали 362 новых случая COVID-19.