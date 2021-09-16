В Киеве уменьшилось количество новых случаев COVID-19 за сутки

В Киеве 15 сентября зарегистрировали 362 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 5744 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), Киеве (362) и Одесской (347) областях.

Среди новых больных – 629 детей и 95 медиков. Госпитализировали 1 507 человек, летальных случаев – 101. На утро 16 сентября общее количество заражений достигло 2 226 629 человек, выздоровели – 2 225 130.

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Отметим, по состоянию на четверг, 16 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 227 млн человек. За минувший день выявили 562 484 новых инфицированных, умерли еще 10 200. Всего от болезни скончались более 4,6 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 203,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (129 тыс.), Индии (31 тыс.) и Бразилии (10 тыс.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 14 сентября зарегистрировали 441 новый случай COVID-19.