Киев остался на первом месте по количеству новых случаев COVID-19 за сутки

В Киеве 19 августа зарегистрировали 222 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1 600 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Среди новых больных – 112 детей и 46 медиков. Госпитализировали 597 человек, летальных случаев – 26. На утро 20 августа общее количество заражений достигло 2 271 826 человек, выздоровели – 2 200 000.

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Отметим, по состоянию на пятницу, 20 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 210,8 млн человек. За минувший день выявили 720 559 новых инфицированных, умерли еще 10 876. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.

При этом выздоровели более 188,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 154 тыс., Бразилии – 35 тыс. и Индии – 37 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 18 августа зарегистрировали 245 новых случаев COVID-19.