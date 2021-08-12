Киев остался лидером по количеству выявленных новых случаев COVID-19 за сутки
В Киеве 11 августа зарегистрировали 205 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1 247 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77), Донецкой (75) и Львовской (61) областях.
Среди новых больных – 77 детей и 41 медик. Госпитализировали 588 человек, летальных случаев – 24. На утро 12 августа общее количество заражений достигло 2 262 601 человек, выздоровели – 2 194 791.
Отметим, по состоянию на четверг, 12 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 205,5 млн человек. За минувший день выявили 700 607 новых инфицированных, умерли еще 10 228. Всего от болезни скончались более 4,3 млн пациентов.
При этом выздоровели более 184,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США – 143 тыс., Иране – 42 тыс. и Индии – 43 тыс.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 10 августа зарегистрировали 186 новых случаев COVID-19.
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