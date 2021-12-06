Киев и 8 областей покинут 'красную' зону карантина: названа дата

С 00:00 7 декабря в Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях и городе Киеве отменяется "красный" уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов. Он также напомнил, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, касающиеся, прежде всего, невакцинированных граждан.

Главное новшество – даже в "желтой" зоне эпидемиологической опасности посещать общественные учреждения разрешено будет только тем, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса и имеет соответствующий документ о вакцинации.

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Для входа в кафе, рестораны, кинотеатры и спортзалы также подойдет отрицательный ПЦР-тест, который нужно делать каждые 72 часа, либо сертификат о выздоровлении от COVID-19. Срок действия "желтого" сертификата, то уменьшили со 120 суток до 30 – чтобы люди охотнее вакцинировались.

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