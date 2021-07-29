Как защитить детей от заражения штаммом Дельта: Комаровский дал ответ

Никаких специфических средств защиты детей от коронавируса нет. Дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений.

В общем, если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, советует врач Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

Поскольку детям до пяти лет категорически не рекомендованы маски, то все эти разговоры об инфицирующей дозе, сквозняке, учебе и общении на свежем воздухе, минимизации контактов – для них особенно актуальны.

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"Ребенок не должен общаться с незнакомыми людьми, а мать в здравом уме не пойдет с ребенком в толпу, на базар, в супермаркет, если этого можно избежать, заказав нужные продукты или товары с доставкой на дом или в интернет-магазине", – написал Комаровский.

Что касается Дельта варианта и детей, по словам медика, мы опять возвращаемся к инфицирующей дозе. Потому что особенность Дельта варианта как раз и состоит в том, что он вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе. Но достоверной информации о том, что вирус дельта вызывает более тяжелое течение болезни у детей нет, отметил Комаровский.

"Однако давайте помнить, что тяжесть болезни всегда связана с инфицирующей дозой. Получается, что теоретически дельта-коронавирус может вызывать более тяжелое течение болезни просто потому, что для возникновения болезни нужно меньшее количество вирусных частиц", – написал он.

Комаровский еще раз обратил внимание родителей на то, что на сегодня нет научных работ, которые бы утверждали, что коронавирус штамма Дельта протекает у детей тяжелее, чем другие разновидности коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Минздраве заявили, что в Украине риск возникновения серьезных побочных эффектов после вакцинации против коронавируса остается редким и составляетменее 1%.