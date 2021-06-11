Как выглядит свидетельство о вакцинации в США и чем отличается от украинского. Фото
В мире люди, которые получили обе прививки против коронавируса, активно оформляют себе международные сертификаты вакцинации. Недавно такую возможность получили и граждане Украины.
Ранее OBOZREVATEL показывал, как выглядит этот документ, позволяющий украинцам среди прочего свободно путешествовать за границу. А в этот раз читатели прислали нам фото того, какие выдают в США (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).
Так, американское "COVID-свидетельство" называется COVID-19 Vaccination Record Card. Документ одобрен CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США. – Ред.).
Кроме имени вакцинированного, он содержит информацию о том, каким именно препаратом ему сделали прививку против коронавируса, с указанием даты и места процедуры.
Правда, по сравнению с теми, которые ввели в Украине, американское свидетельство значительно меньше. Оно оформлено в виде карточки вроде удостоверения, которую, соответственно, удобнее носить с собой.
"В США такое же, но более практичное: меньше и с более плотного материала, чтобы можно было носить в кошельке", – подчеркнул владелец COVID-19 Vaccination Record Card Вадек Чаппа.
Напомним: украинское международное свидетельство о вакцинации выдается после второй инъекции, оно может быть только бумажное, заполняется на двух языках – английском и украинском. Документ закрепляется официальной печатью учреждения, где человек получил прививку. Подробнее читайте по ссылке.
Примечательно: в США, чтобы заинтересовать население к иммунизации от коронавируса, власти на местах организовывали мобильные пункты вакцинации в метро, "привлекали" людей бесплатным фаст-фудом и даже организовывали лотереи среди тех, кто получил прививку.
Например, в Нью-Йорке прививки против COVID-19 делали на станциях метрополитена одноразовой вакциной Johnson&Johnson.
Позже местных жителей, которые вакцинировались, угощали бесплатными бургерами и картошкой фри. Идея принадлежала мэру Де Блазио.
А недавно жительница Сильветрона в штате Огайо Эбигейл Бугенске стала счастливой обладательницей миллиона долларов, приняв участие в лотерее после вакцинации.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине международное свидетельство о вакцинации могут выдать в любом медучреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения. В Минздраве ранее объяснили, чем такой документ отличается от "иммунного паспорта" или "COVID-сертификата".
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