Как восстановить легкие после COVID-19: пульмонолог пояснила нюансы

Полное восстановление организма после коронавируса может длиться до года. Сейчас нет препарата, способного ускорить восстановление легких, пораженных COVID-19, но дыхательная гимнастика может помочь.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-пульмонолог Лидия Тараленко. "К сожалению, легкие восстанавливаются сами по себе. Еще не изобретен препарат для восстановления структуры легочной ткани", – констатировала она.

"Если есть выраженная дыхательная недостаточность, то в остром периоде даются противовоспалительные гормоны. Для реабилитации применяют дыхательные упражнения, дыхательную гимнастику, направленную на работу дыхательной мускулатуры, но никак не на функцию самого легкого", – уточнила медик.

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Она также заметила, что в случае гиповитаминоза, то есть недостатка витаминов, после проведенного анализа пациенту могут назначить витамины, в том числе витамин D.

Она добавила, что, помимо легких, коронавирус может поражать другие органы и системы, поэтому процесс реабилитации индивидуален в каждом конкретном случае. Большую роль играют также сопутствующие заболевания и возраст пациента.

"Легкий ковид не требует реабилитации, а тяжелая форма заболевания – это всегда гипергликемия, то есть высокий сахар, это всегда сопутствующая сердечная патология, повышенное давление, нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата. Масса всего, на что нужно обращать внимание", – пояснила Тараленко.

По ее словам, с учетом всех факторов, реабилитация может занять от месяца до года. Таким образом, в течение года после перенесенного коронавируса человек может иметь проблемы с дыханием и другие проблемы, уточнила врач.

Медик также сообщила о том, что Всемирная организация здравоохранения издала рекомендации по самостоятельной реабилитации после коронавируса. Они содержат упражнения и советы для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал об уникальном случае продолжительного заболевания коронавирусом. Жительница Черновцов была инфицирована COVID-19 на протяжении семи месяцев.