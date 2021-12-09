JP Morgan спрогнозировал конец пандемии COVID-19: когда мир вернется к прежней жизни

Американский инвестиционный банк JP Morgan предсказал, что 2022 год ознаменует окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики. В прогнозном отчете банка говорится, что новые вакцины и терапевтические средства приведут к восстановлению ситуации до времен пандемии.

Главный стратег по глобальным рынкам и соруководитель отдела глобальных исследований JP Morgan Марко Коланович подчеркнул, что банк ожидает роста акций компаний и восстановление глобального экономического потенциала. Об этом сообщает издание Reuters.

"Мы считаем, что 2022 год станет годом полного восстановления мира, окончания пандемии и возврата к нормальным экономическим и рыночным условиям, которые были у нас до вспышки COVID-19", – сказал Коланович.

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JP Morgan Chase & Co – американский транснациональный финансовый конгломерат, один из крупнейших банков мира. Штаб-квартира банка находится в Нью-Йорке, на Манхэттене. Крупнейшее в мире по рыночной капитализации, творение династии Морганов занимает одну из господствующих позиций в финансовой системе мира, удерживая контрольный пакет акций Федерального резервного банка Нью-Йорка, контролирует Федеральную резервную систему, выполняющую роль Центрального банка США.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что побороть коронавирус и наконец выйти из пандемии миру позволит только вакцинация. В частности, к концу года иммунизировать нужно 40% населения, а к лету 2022-го – в общем 70%.

Такого же мнения и доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев. Он считает, что в Украине необходимо провести бустерную вакцинацию для людей, входящих в группы риска, так как прививки от коронавируса остаются единственным способом сдержать пандемию.

В то же время создатель вакцины Oxford / AstraZeneca, профессор Сара Гилберт заявила, что пандемия коронавируса, унесшая жизни более 5 миллионов человек во всем мире, далека от завершения, а следующая может быть еще более смертоносной.