Израиль изменил правила въезда в страну: ПЦР-тест будут требовать у всех

Израиль усилил карантинные требования и изменил порядок въезда в страну иностранных граждан. Теперь даже от вакцинированных туристов будут требовать отрицательный тест на коронавирус, медицинскую страховку и прохождения самоизоляции.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Израиля в Украине. Отмечается, что теперь иностранцы должны заранее подать заявку на въезд в Израиль. Срок ее рассмотрения составляет семь дней.

В самолет будут пускать только тех, кто получил разрешение Управления по народонаселению и иммиграции или Министерства иностранных дел. Въезд в Израиль будет разрешен только при наличии отрицательного результата теста ПЦР, сделанного за 72 часа до выезда.

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Однако, уже в Израиле иностранцы будут вынуждены пройти дополнительный ПЦР-тест. Стоимость его в аэропорту составляет 100 шекелей, а при предварительной оплате – 80 шекелей.

Самоизоляция станет обязательной. Даже наличие сертификата вакцинации и ПЦР-теста не освобождает от самоизоляции, которая длится 14 дней. Впрочем, она может быть сокращена до 7 дней для тех, кто получил первый отрицательный ПЦР- тест при въезде в Израиль, а также второй отрицательный ПЦР-тест на седьмой день самоизоляции.

Вместо самоизоляции в отеле иностранцы могут проходить ее дома, но в этом случае им придется заплатить около 1500 шекелей залога за электронный браслет, который будет отслеживать их местонахождение.

В случае нарушения режима самоизоляции иностранцам запретят въезд в страну.

Кроме того, для получения разрешения на въезд в Израиль необходимо предъявить медицинский страховой полис, который покрывает все расходы в случае заболевания коронавирусом.

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