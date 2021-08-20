Изменение состояния ногтей может свидетельствовать о перенесенном COVID-19, – эксперты
Отчетливые горизонтальные линии на ногтях человека могут свидетельствовать о перенесенной коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли британские ученые.
Таким образом вирус все чаще распознается, передает Mirror. Это объясняется тем, что рост ногтей восстанавливается после инфекции и оставляет четкую линию (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Кроме того, углубления у основания ногтей или красные пятна под ними, которые похожи на полумесяцы, тоже могут свидетельствовать о перенесенного COVID-19. Эксперты предупредили, что если вы заметили оранжевые кончики ногтей или их выпадение, стоит обратиться к врачу.
Они пояснили, что горизонтальные линии вызваны временным прекращением роста ногтя по ряду причин, включая лихорадочные заболевания, такие как инфекция COVID-19. Эти вмятины, как правило, появляются через две-три недели после болезни и становятся длиннее на ногтях ног. Отмечается, что они безвредны и со временем отрастают за несколько месяцев.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Рижской Восточной клинической университетской больнице удалось спасти пациента с коронавирусом со стопроцентным поражением легких. Лечение мужчины длилось три месяца.
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