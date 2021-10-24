Из 200 пациентов лишь двое вакцинированы: в Павлограде больные с COVID-19 лежат в коридорах. Фото
В городе Павлоград в Днепропетровской области в больнице не хватает мест для больных с коронавирусом. Медперсонал вынужден размещать пациентов в коридорах учреждения.
О ситуации в Павлоградской больнице интенсивного лечения сообщило издание павлоград.dp.ua в субботу, 23 октября. По состоянию на этот день, в больнице находилось около 200 больных с COVID-19, из 92 человека – на кислородных аппаратах.
Издание опубликовало кадры из медучреждения. На них показано, что коридоры заполнены койками с пациентами.
Как рассказала врач-инфекционист Юлия Демиденко, из двухсот пациентов только двое вакцинированы. При этом у обоих есть патологии: у одного онкология, а у другого – нарушение обмена веществ.
Демиденко также отметила, что реанимационное отделение больницы в Павлограде рассчитано на семь мест, однако сейчас у нем находится вдвое больше тяжелых больных коронавирусом.
По ее словам, большинство пациентов имеют тяжелые симптомы. "Штамм коронавируса Дельта – очень коварный. Плохо становится уже на 5-6 день. Людей в тяжелом состоянии привозят на скорой", – отметила врач.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе, которая пребывает в "красной" карантинной зоне, сложилась критическая ситуация с госпитализациями: для больных коронавирусом в медучреждениях не хватает кислорода, а для других пациентов – мест. Из-за этого умер одессит с инсультом, которого не смогли принять в больницу.
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