Интубация легких – в 99% случаев смертный приговор: медсестра ковидного отделения рассказала о жестокой реальности коронавируса

Пациенты с тяжелым течением коронавирусной болезни, которых спасают при помощи инвазивной вентиляции легких, часто не выходят из реанимации. В большинстве случаев решение о введение интубационной трубки – это смертельный приговор.

Об этом рассказала медсестра, которая работает в реанимационном COVID-отделении одной из больниц Харькова. Ее слова привела в своем посте на Facebook журналистка Анна Гин во вторник, 9 ноября. Ее восьмидесятилетние родители уже две недели болеют коронавирусом в тяжелой форме.

Медсестра Настя приходит ставить родителям журналистки капельницы. В один из дней она рассказала, что на самом деле инвазивная вентиляция легких – это "билет в один конец".

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"Если трубку вставили, то все – считай труп. У нас в больнице, говорит, если кто-то из реанимации после ИВЛ (искусственная вентиляция легких. – Ред.) выходит, так даже врачи называют это чудом", – цитирует Гин слова медсестры.

Журналистка отметила, что ранее думала, что больница, реанимация и ИВЛ – это единственная надежда на спасение в тяжелых случаях COVID-19. Однако, по ее мнению, оказалось, что это – смертельный приговор.

"Настя пояснила, что у них протокол: если человек задыхается, то его везут на ИВЛ: "Ну, а как же иначе, что смотреть что ли?". Но, вбивая в легкие интубационную трубку, они с вероятностью 99% знают – это конец. Я сейчас даже не про смерть как таковую, я о том, как мы все можем оголтело заблуждаться", – сказано в посте журналистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер из Харькова Наталья Попова рассказала, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Харькове достигла угрожающих масштабов. По ее словам, уровень смертности настолько высок, что семьям умерших приходится ждать очередь в крематории 5 дней и более.