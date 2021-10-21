Очередь в крематорий – 5 дней: волонтер рассказала о реальной ситуации с COVID-19 в Харькове

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Харькове достигла угрожающих масштабов: по состоянию на четверг, 21 октября, все больницы заполнены, не хватает врачей и медсестер. Более того, уровень смертности настолько высок, что семьям умерших приходится ждать очередь в крематории 5 дней и более.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказала волонтер из Харькова Наталья Попова. Она заметила, что в кризисной ситуации виноваты не только власти города и страны, но и сами украинцы, которые пренебрегают мерами защиты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"За минувшие сутки на номер "103" поступило 636 обращений на госпитализацию. Из них смогли госпитализировать только 214 человек – 2/3 остались дома. К ним домой бригады врачей затасакивали 3-5 литровые банки с кислородом, помогали раздышаться пациенту и уезжали. Очереди в крематорий такие, что приходится ждать пять дней...Пять дней, чтобы сжечь тело", – поделилась харьковчанка жуткими подробностями.

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Она также заметила, что в больницах "впритык" хватает кислорода, но вот с медицинским персоналом, включая самих врачей и медсестер, в области настоящий дефицит. Учитывая обстановку Наталья обратилась к харьковчанам.

"Если вас приглашают на какие-то шумные мероприятия, выборы, фестивали еды и прочее, просто подумайте, хватит ли у вас денег и связей, чтобы пережить эту осень. Потому что, к сожалению, я думаю, это удастся далеко не всем", – резюмировала она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, один из поставщиков кислорода для больниц Украины заявил об остановке производства, поскольку нет необходимых объёмов О2.