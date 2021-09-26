Инфекционист назвал преимущество непопулярной в Украине вакцины

Преимущество вакцины CoronaVac, которая пользуется меньшей популярностью среди украинцев, заключается в том, что она изготовлена традиционным способом, испытанным на протяжении десятилетий. Все остальные препараты от коронавируса произведены на основе инновационных технологий.

Но все без исключения вакцины от COVID-19 одинаково эффективно спасают от тяжелого течения заболевания и смерти. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев.

"Вакцина CoronaVac изготовлена при помощи традиционного способа производства, который оправдал себя в течение десятков лет. Все остальные вакцины инновационные. Но сегодня никто не сможет сказать, что лучше", – подчеркнул он.

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Медик сообщил, что обычно на производство, проверку эффективности и безопасности любой вакцины требовалось 3-4 года. "А тут за полгода создали вакцины. Конечно, вам никто ничего не скажет. Это будет видно только через пару лет", – заметил он.

Крамарев заверил, что все оценки той или иной вакцины с точки зрения их эффективности или безопасности являются субъективными, поскольку не основаны на научных исследованиях.

"Мнения субъективные. Конечно, определенная основа есть, но в принципе никто ничего конкретно не скажет. Просто потому что не знает", – уточнил он.

Врач пояснил, что следует различать эффективность вакцины в предотвращении заболевания как такового и эффективность в предотвращении тяжелого течения и смерти.

"По показателям эффективности предотвращения заболевания вилка довольно большая, от 60% до 95%. Но что касается предотвращения тяжелых и смертельных форм, они все приближаются к 90-93%. Поэтому не имеет никакого значения, какую вакцину выбрать", – заявил медик.

"Вакцины разные по своему составу, разные по технологии производства, но результат у них один и тот же: выработка иммунитета против коронавируса", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, врач-пульмонолог Светлана Гук назвала вакцину CoronaVac лучшей из доступных в Украине, поскольку она была произведена на основе проверенных временем технологий.