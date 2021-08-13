Иммунный ответ после вакцины AstraZeneca втрое выше, чем после Pfizer – исследование

Размер клеточного иммунного ответа через 1,5 месяца после первой прививки вакциной AstraZeneca у пожилых людей втрое выше, чем после Pfizer. Такой результат исследования получили ученые из Бирмингемского университета в Великобритании.

Об этом исследователи рассказали в своем отчете, который опубликовали в The Lancet. Отмечается, что ученые стремились оценить антитела и клеточный ответ у пожилых людей после однократной дозы вакцины.

Участие в исследовании приняли люди в возрасте от 80 лет, которые не проживали в приютах или домах престарелых и не болели коронавирусом. Всего было набрано 165 участников, их средний возраст составлял 84 года.

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Образцы крови в них взяли через 5-6 недель после вакцинации для оценки адаптивных иммунных и клеточных ответов.

Результаты показали, что антитела получили 93% привитых Pfizer и 87% – AstraZeneca. А вот Т-клеточные ответы против S-белка наблюдались у 12% привитых Pfizer и 31% – AstraZeneca.

Ученые отметили, что пока неизвестно, какие механизмы привели к улучшению клеточного ответа. По их мнению, это может быть следствием усилительного эффекта от аденовируса шимпанзе, который используется в вакцине AstrаZeneca.

В публикации также отмечается, что восемь участников сталкивались с коронавирусом до исследования. Из них пятеро получили Pfizer и трое – AstraZeneca. В этих восьми после вакцинации уровни антител были в 691 раз выше, чем у привитых дозой, которые ранее не болели.

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