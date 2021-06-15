Хроника коронавируса в мире на 15 июня: 726,7 млн людей уже вакцинированы, в ЕС таким упростили путешествия

Коронавирус в Украине и мире за минувшие сутки поразил 300 тыс. человек, а общее количество заражений превысило 170 млн. случаев. В то же время на 15 июня 726,7 млн жителей планеты (9,32%) полностью вакцинировались против этой болезни.

Накануне в Европейском Союзе даже утвердили новые правила передвижения для таких туристов в пределах европейских стран. В частности, тем, кто имеет "COVID-паспорт", разрешили не сдавать тесты и не проходить обязательный карантин.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 223 978 всех случаев заражения, из них от начала пандемии умерли 51 692 гражданина, а 2 130 665 вылечились. Еще примерно 41,6 тыс. украинцев продолжают болеть.

Всего в мире зарегистрировано 3,8 млн летальных исходов от этого недуга и более 161,2 млн выздоровлений. За прошедшие сутки больше всего новых инфицирований выявили в Индии – 62,5 тыс., Бразилии – 40,8 тыс. и Колумбии – 24,3 тыс.

В США молодые люди пожаловались на проблемы с сердцем после якобы вакцинации против COVID-19 препаратами от Pfizer и Moderna. Специалисты отметили, что они незначительные, но все равно взялись исследовать эти "побочки".

В Южной Корее ученые заявили, что достигли положительных результатов в лечении COVID-19 антителами . Оно якобы оказалось эффективным и безопасным.

По данным итальянского портала GediDigital, на утро 15 июня 1,6 млрд людей в мире получили одну прививку против COVID-19, а 726,7 млн – обе и вакцинированы полностью.