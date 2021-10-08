Хроника коронавируса на 8 октября: за сутки заболели 460 тысяч человек по всему миру

По состоянию на пятницу, 8 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 237,5 млн человек. За минувший день выявили 459 572 новых инфицированных, умерли еще 7884. Всего от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 214,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (102 тыс.), Великобритании (40 тыс.) и Турции (30 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 455 189 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 56 775 пациентов умерли, а 2 263 407 человек выздоровели.

Владельцы смартфонов под управлением операционной системы Android получили возможность сгенерировать через приложение Дія "желтый" сертификат о вакцинации . Как это сделать – читайте в материале.

Уже 12 областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина. При этом приемлемый уровень заболеваемости коронавирусом (меньше 75 человек на 100 тысяч населения) сохраняется лишь в одной Кировоградской области.

В Италии решили ослабить COVID -запреты. С понедельника, 11 октября, Италия возвращается в "белую" зону и к привычной жизни.

В США более 140 тысяч детей столкнулись со смертью своих родителей из-за пандемии COVID-19. Такие данные за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2021-го приведены в журнале Pediatrics.