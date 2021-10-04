Хроника коронавируса на 4 октября: за сутки заразились более 300 тысяч человек
По состоянию на понедельник, 4 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 235,7 млн человек. За минувший день выявили 303 127 новых инфицированных, умерли еще 4625. Всего от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 212,5 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (26 тыс.), Великобритании (30 тыс.) и Турции (27 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 455 189 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 56 775 пациентов умерли, а 2 263 407 человек выздоровели.
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