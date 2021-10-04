Как должно выглядеть международное свидетельство о вакцинации от COVID-19: в Минздраве дали разъяснение. Видео
Министерство здравоохранения выпустило видеоролик, напомнив о том, какой вид должно иметь международное свидетельство о вакцинации против COVID-19. Такой документ выдают врачи в случае прохождения человеком полного курса иммунизации.
Сейчас украинцы также имеют возможность сгенерировать его в мобильном приложении Дія. Разъяснение содержится на Facebook-странице Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В ведомстве подчеркнули, что COVID-свидетельство международного образца оформляет семейный врач. После того, как человек получил обе прививки против коронавируса и соответствующая информация появились в базе данных медсистемы.
Для оформления международного свидетельства о вакцинации нужно предоставить загранпаспорт или иной документ для выезда за границу, с которого берутся данные о гражданине. Бланк документа заполняется на английском языке и параллельно информация может быть внесена также на украинском.
Ниже содержится табличка, где указана дата получения каждой из прививок и то, каким препаратом проводилась вакцинация. Табличка тоже двуязычная: верхняя строка заполняется на украинском, а нижняя – на английском. Если в документе эти поля заполнены только на иностранном языке – это не является ошибкой, как и то, что информация на обоих языках может содержаться в одной строке.
Что важно, печатается международное COVID-свидетельство на обычной белой бумаге (желтый цвет для этого не обязателен). Также на документе не должно быть QR-кода.
В Минздраве отметили, что владельцы международного свидетельства о вакцинации, которое выдавалось им сроком на полгода, могут взять у своего семейного врача новое (которое будет действовать еще в течение полугода).
Как заполняется COVID-свидетельство международного образца в Украине смотрите в видео:
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине увеличилось количество случаев подделки сертификатов о вакцинации против коронавируса. Мошенники предлагают "оформить" такой документ за несколько тысяч гривен и одновременно помочь сгенерировать его в Дії.
Власти уже ужесточили наказание за такое нарушение закона. В частности, за выдачу и использование фейковых COVID-сертификатов грозит уголовная ответственность.
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