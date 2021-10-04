Как должно выглядеть международное свидетельство о вакцинации от COVID-19: в Минздраве дали разъяснение. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
2 минуты
5,0 т.
Как должно выглядеть международное свидетельство о вакцинации от COVID-19: в Минздраве дали разъяснение. Видео

Министерство здравоохранения выпустило видеоролик, напомнив о том, какой вид должно иметь международное свидетельство о вакцинации против COVID-19. Такой документ выдают врачи в случае прохождения человеком полного курса иммунизации.

Сейчас украинцы также имеют возможность сгенерировать его в мобильном приложении Дія. Разъяснение содержится на Facebook-странице Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В ведомстве подчеркнули, что COVID-свидетельство международного образца оформляет семейный врач. После того, как человек получил обе прививки против коронавируса и соответствующая информация появились в базе данных медсистемы.

Видео дня
Международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, которое выдают в Украине

Для оформления международного свидетельства о вакцинации нужно предоставить загранпаспорт или иной документ для выезда за границу, с которого берутся данные о гражданине. Бланк документа заполняется на английском языке и параллельно информация может быть внесена также на украинском.

Бланк COVID-свидетельства международного образца

Ниже содержится табличка, где указана дата получения каждой из прививок и то, каким препаратом проводилась вакцинация. Табличка тоже двуязычная: верхняя строка заполняется на украинском, а нижняя – на английском. Если в документе эти поля заполнены только на иностранном языке – это не является ошибкой, как и то, что информация на обоих языках может содержаться в одной строке.

Данные о проведенных прививках, которые вносятся в международное COVID-свидетельство

Что важно, печатается международное COVID-свидетельство на обычной белой бумаге (желтый цвет для этого не обязателен). Также на документе не должно быть QR-кода.

В Минздраве отметили, что владельцы международного свидетельства о вакцинации, которое выдавалось им сроком на полгода, могут взять у своего семейного врача новое (которое будет действовать еще в течение полугода).

Как заполняется COVID-свидетельство международного образца в Украине смотрите в видео:

Как сообщал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусВакцинация в Украине и миреМинистерство здравоохраненияпрививкавакцинациясертификат о вакцинации