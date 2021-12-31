Мир обновил рекорд по новым больным, а в ЮАР заявили о спаде волны Омикрона. Хроника коронавируса на 31 декабря

Накануне на планете зафиксировали 1,87 млн новых заражений коронавирусом, которые побили предыдущий рекорд. Так, мир входит в третий год пандемии COVID-19 с более чем 286,8млн инфицирований, которые в 5,4 млн случаев закончились смертью больных, а в 253 млн – выздоровлением.

В последний месяц 2021 года во многих странах фиксировали максимальные показатели заболеваемости, причиной которых стал новый штамм Омикрон. По симптомам его сравнивают с простудой, называют более легким, но не исключают, что в дальнейшем он продолжит провоцировать вспышки вируса. Помогает ли их сдерживать вакцинация и что ждет Украину в 2022 году – читайте в материале.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине количество инфицирований COVID-19 достигло 3 660 620, из них 95 690 случаев закончились смертью больных, однако 3 460 249 человек недуг побороли. Продолжают лечиться еще около 104,7 тыс. украинцев.

На фоне вспышек коронавирусной инфекции страны ввели карантинные ограничения и бустерную вакцинацию населения. Например в Австрии, чтобы популяризировать третью прививку , предлагают платить человеку за него €500 .

Исследования установили, что вариант Омикрон приводит к меньшему количеству госпитализаций, чем другие штаммы, и смертность от него ниже. Ученые считают его менее агрессивным и предполагают, что это дает шансы в завершение пандемии.

Правительство ЮАР заявило о спаде четвертой волны пандемии,обусловленной штаммом Омикрон, прошедшей с незначительным количеством смертей. Как сообщает BBC, теперь в стране смягчат карантин, в частности, отменят ограничения на передвижение с 00:00 до 04:00.

В Минздраве Украины объяснили, почему важно вакцинироваться против коронавируса людям с хроническими болезнями .

В Израиле впервые зафиксировали у пациентки случай одновременного заражения COVID-19 и гриппом . Это заболевание называется "флурона" (грипп – Flu и коронавирус – Corona). Его диагностировали беременной женщине.

В Британии симптомы простуды выявили у 75% граждан . Исследователи не исключают, что это коронавирус .

США побили собственный рекорд по суточному приросту случаев COVID-19 – почти 566 тыс. заражений обнаружили за последние сутки. Также за это время в стране подтвердили больше всего по сравнению с другими государствами смертей от вируса – 1354.