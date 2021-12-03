США представили новый план противодействия пандемии, а Украина закрылась от приезжих из стран Африки. Хроника коронавируса на 3 декабря

Коронавирус поразил еще более 685,7 тыс. человек и унес жизни свыше 7000 жителей планеты за минувшие сутки. По состоянию на 3 декабря в мире подтверждено 264,4 млн всех случаев заражения, в 238,4 млн из которых люди побороли инфекцию.

В ООН раскритиковали введение "несправедливых" ограничений на путешествия из-за распространения континентами штамма Омикрон, заявив, что эти методы неэффективны. А в ВОЗ призывали не пренебрегать вакцинацией против COVID-19 и тестированием населения, ведь это единственный способ уберечься от появления и распространения новых штаммов.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине COVID-19 инфицировались в общем 3 463 872 гражданина – 87 057 из них умерли, а 2 995 727 вылечились. Около 381 тыс. жителей до сих пор болеют.

Соцопрос показал, что часть украинцев не соблюдают карантинные правила . Некоторые заявили, что пандемия заставила их перейти на дистанционную работу и совершение покупок онлайн.

В Facebook и Instagram удалили китайскую сеть аккаунтов, распространявших фейки о коронавирусной инфекции. В сообщениях ссылались на утверждения несуществующего "швейцарского биолога".

В большинстве областей Украины эпидемия коронавируса начинает идти на спад, но не на Закарпатье . По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, в этом регионе самый высокий уровень заполняемости коек в COVID-отделениях больниц. Ежесуточно приходится госпитализировать примерно полсотни пациентов .

Президент США Джо Байден объявил о новом плане противостояния COVID-19, пишет "Интерфакс-Украина". Он предложил основывать семейные клиники, где можно будет не только вакцинироваться, но и пройти необходимое тестирование. Также предусмотрено пополнение запасов антивирусных препаратов и подготовку групп на случай предоставления необходимой помощи тому или иному штату и т. д.

В Южной Корее со следующей недели будет действовать ограничение на количество участников частного собрания – до шести человек. Также в стране вводятся новые правила для работы кафе и ресторанов с целью противодействия распространению коронавируса.

Доктор медицинских наук Сергей Крамарев указал, для кого мутированный вариант COVID-19 Омикрон представляет наибольшую угрозу. Он предположил, что из-за его распространения смертность может возрасти.

Украина оказалась третьей в мире по количеству смертей от коронавируса – 525 на утро 2 декабря. Перед ней были США и РФ – по более чем 1,2 тыс. летальных исходов.

США снова лидируют по суточному приросту заражений COVID-19 – 132,8 тыс. случаев, несколько дней подряд второй является Германия – 73,4 тыс., далее следуют Британия – 53,9 тыс., Франция – 48,4 тыс. и Россия – 33,3 тыс.

Во избежание попадания штамма Омикрон с 3 декабря в Украину не будут пускать иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих из Южно-Африканской Республики, а также Зимбабве, Ботсваны, Намибии, Эсватини, Лесото, Малави и Мозамбика. Касается это всех, кто находился в этих странах не менее недели в течение последних 14 дней.