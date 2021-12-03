На Одесщине заявили о всплеске заболеваемости COVID-19 среди детей: реанимации заполнены

В Одесской области все реанимационные койки заняты больными коронавирусом. Также заполнено более половины больничных коек для детей.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на директора областного департамента здравоохранения Наталию Одарий-Захарьеву. По ее словам, всего в ковидных отделениях Одесщины 700 коек интенсивной терапии и 190 коек для детей.

"Делаю акцент на детках – у нас загруженность детских коек в больницах составляет 54%, детки болеют", – подчеркнула директор.

При общем показателе вакцинации взрослого населения региона около 26%, вакцину Pfizer с согласия родителей получило 1300 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Это менее 1% детского населения в Одесской области.

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В настоящее время на Одесщине развернуто 4035 коек для пациентов с COVID-19, из которых 2508 снабжены централизованным кислородом, а 1528 – имеют кислородные концентраторы. В резерве больниц находится 898 концентраторов, а также 33 тонны медицинского кислорода.

За последние сутки в Одесской области было лабораторно подтверждено 418 случаев болезни, в том числе у 28 детей и трех медицинских работников. Всего с начала эпидемии почти 11 тысяч детей и подростков региона переболели коронавирусом.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что в Одессе в больницах для больных COVID-19 наблюдается критическая ситуация, там закончились концентраторы и не хватает мест. Из-за этого машинам скорой помощи приходится стоять в очередях у стационаров.

Одесская волонтер Екатерина Ножевникова подчеркнула, что в этой ситуации нельзя разделять людей по финансовым возможностям, поэтому советует "через знакомство" или за деньги не просить ни концентраторы, ни места в больницах.

По ее словам, чтобы договорится о кислородных концентраторах, приходится звонить тем, кто давно взял аппараты, в надежде на их возвращение.