Десятки стран закрыли границы из-за штамма Офикрон, а швейцарцы поддержали COVID-сертификаты. Хроника коронавируса на 29 ноября
Коронавирусом в Украине и мире заболело более 261,7 миллиона человек, из них почти 387,8 тысячи об этом диагнозе узнали за прошедшие сутки. В то же время недуг унес еще 4257 жизней, а 307 тыс. жителей планеты его побороли.
В последнее время внимание приковано к новому "южноафриканскому" штамму COVID-19 Омикрон. Во многих странах выявлено по два или несколько десятков этого варианта. Чтобы предотвратить его распространение, государства закрывают границы для иностранцев и вводят ограничения на въезд для своих граждан.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 422 023 случая заражения зафиксировали в Украине с начала пандемии, из них 85 117 обернулись смертью больных, а 2 910 237 человек выздоровели. Сейчас более 426,6 тыс. украинцев еще борются с недугом.
Итальянские ученые сделали фото штамма Омикрон. На снимке схематически изображен шиповый белок вируса при взаимодействии с клетками человеческого организма.
Научные сотрудники Ариэльского университета Израиля заявили, что изобрели способ уничтожать COVID-19 всего за две секунды.
У ВОЗ пока нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность Омикрон-штамма по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности вариантом Дельта. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ВОЗ.
После обнаружения нового штамма COVID-19 авиасообщение с ЮАР и соседними странами прекратили десятки государств по всему миру, пишет CNN. В частности, ограничения на въезд ввели Бразилия, Таиланд, Сингапур, Турция, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Израиль, Швейцария, Мальдивы, Филиппины, Россия. Среди стран Африки такие меры приняли Египет, Марокко и Ангола.
Новая мутация уже обнаружена (преимущественно у приезжих с юга Африки) в Германии, Британии, Чехии, Италии, Израиле, Австралии, Нидерландах, Дании. А также в Канаде – у людей, вернувшихся из Нигерии.
Глава национального объединения медработников SAMA Анжелик Кутзее заявила, что у жителей Южно-Африканской Республики, инфицированных новой мутацией коронавируса Омикрон, не обнаружили осложнений болезни. Об этом пишет DW.
Жители Швейцарии поддержали меры правительства по противодействию коронавирусу, выразив свою позицию на референдуме. Как передает BBC, более 60% швейцарцев заявили, что против снятия некоторых карантинных ограничений.в том числе отмены COVID-сертификатов.
Фармацевтическая корпорация Pfizer намерена адаптировать свою вакцину против COVID-19 к новому варианту Омикрон. На смену препарату у ученых есть только 100 дней.
Накануне больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Германии – 38,4 тыс., Британии – 37,7 тыс., России – 33,5 тыс., Франции – 31,6 тыс. Украина по суточному приросту больных заняла 11-е место в Европе и 14-е в мире.
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