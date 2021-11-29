Десятки стран закрыли границы из-за штамма Офикрон, а швейцарцы поддержали COVID-сертификаты. Хроника коронавируса на 29 ноября

Коронавирусом в Украине и мире заболело более 261,7 миллиона человек, из них почти 387,8 тысячи об этом диагнозе узнали за прошедшие сутки. В то же время недуг унес еще 4257 жизней, а 307 тыс. жителей планеты его побороли.

В последнее время внимание приковано к новому "южноафриканскому" штамму COVID-19 Омикрон. Во многих странах выявлено по два или несколько десятков этого варианта. Чтобы предотвратить его распространение, государства закрывают границы для иностранцев и вводят ограничения на въезд для своих граждан.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 422 023 случая заражения зафиксировали в Украине с начала пандемии, из них 85 117 обернулись смертью больных, а 2 910 237 человек выздоровели. Сейчас более 426,6 тыс. украинцев еще борются с недугом.

Итальянские ученые сделали фото штамма Омикрон. На снимке схематически изображен шиповый белок вируса при взаимодействии с клетками человеческого организма .

Научные сотрудники Ариэльского университета Израиля заявили, что изобрели способ уничтожать COVID-19 всего за две секунды.

У ВОЗ пока нет достаточных данных , подтверждающих большую опасность Омикрон-штамма по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности вариантом Дельта. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ВОЗ.

После обнаружения нового штамма COVID-19 авиасообщение с ЮАР и соседними странами прекратили десятки государств по всему миру, пишет CNN. В частности, ограничения на въезд ввели Бразилия, Таиланд, Сингапур, Турция, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Израиль, Швейцария, Мальдивы, Филиппины, Россия. Среди стран Африки такие меры приняли Египет, Марокко и Ангола.

Новая мутация уже обнаружена (преимущественно у приезжих с юга Африки) в Германии , Британии , Чехии , Италии , Израиле , Австралии , Нидерландах, Дании . А также в Канаде – у людей, вернувшихся из Нигерии.

Глава национального объединения медработников SAMA Анжелик Кутзее заявила, что у жителей Южно-Африканской Республики, инфицированных новой мутацией коронавируса Омикрон, не обнаружили осложнений болезни. Об этом пишет DW.

Жители Швейцарии поддержали меры правительства по противодействию коронавирусу , выразив свою позицию на референдуме. Как передает BBC, более 60% швейцарцев заявили, что против снятия некоторых карантинных ограничений .в том числе отмены COVID-сертификатов .

Фармацевтическая корпорация Pfizer намерена адаптировать свою вакцину против COVID-19 к новому варианту Омикрон . На смену препарату у ученых есть только 100 дней.

Накануне больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Германии – 38,4 тыс., Британии – 37,7 тыс., России – 33,5 тыс., Франции – 31,6 тыс. Украина по суточному приросту больных заняла 11-е место в Европе и 14-е в мире.