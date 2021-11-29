Десятки стран закрыли границы из-за штамма Офикрон, а швейцарцы поддержали COVID-сертификаты. Хроника коронавируса на 29 ноября

Марина Лисничук
Covid
2 минуты
1,0 т.
Десятки стран закрыли границы из-за штамма Офикрон, а швейцарцы поддержали COVID-сертификаты. Хроника коронавируса на 29 ноября

Коронавирусом в Украине и мире заболело более 261,7 миллиона человек, из них почти 387,8 тысячи об этом диагнозе узнали за прошедшие сутки. В то же время недуг унес еще 4257 жизней, а 307 тыс. жителей планеты его побороли.

В последнее время внимание приковано к новому "южноафриканскому" штамму COVID-19 Омикрон. Во многих странах выявлено по два или несколько десятков этого варианта. Чтобы предотвратить его распространение, государства закрывают границы для иностранцев и вводят ограничения на въезд для своих граждан.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Данные по COVID-19 в мире
Видео дня
Страны, где за сутки обнаружили больше всего случаев COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 422 023 случая заражения зафиксировали в Украине с начала пандемии, из них 85 117 обернулись смертью больных, а 2 910 237 человек выздоровели. Сейчас более 426,6 тыс. украинцев еще борются с недугом.

Карта распространения COVID-19 в регионах Украины
Главное на 29 ноября:

  • У ВОЗ пока нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность Омикрон-штамма по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности вариантом Дельта. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ВОЗ.

  • После обнаружения нового штамма COVID-19 авиасообщение с ЮАР и соседними странами прекратили десятки государств по всему миру, пишет CNN. В частности, ограничения на въезд ввели Бразилия, Таиланд, Сингапур, Турция, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Израиль, Швейцария, Мальдивы, Филиппины, Россия. Среди стран Африки такие меры приняли Египет, Марокко и Ангола.

  • Новая мутация уже обнаружена (преимущественно у приезжих с юга Африки) в Германии, Британии, Чехии, Италии, Израиле, Австралии, Нидерландах, Дании. А также в Канаде – у людей, вернувшихся из Нигерии.

  • Глава национального объединения медработников SAMA Анжелик Кутзее заявила, что у жителей Южно-Африканской Республики, инфицированных новой мутацией коронавируса Омикрон, не обнаружили осложнений болезни. Об этом пишет DW.

  • Жители Швейцарии поддержали меры правительства по противодействию коронавирусу, выразив свою позицию на референдуме. Как передает BBC, более 60% швейцарцев заявили, что против снятия некоторых карантинных ограничений.в том числе отмены COVID-сертификатов.

  • Фармацевтическая корпорация Pfizer намерена адаптировать свою вакцину против COVID-19 к новому варианту Омикрон. На смену препарату у ученых есть только 100 дней.

  • Накануне больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Германии – 38,4 тыс., Британии – 37,7 тыс., России – 33,5 тыс., Франции – 31,6 тыс. Украина по суточному приросту больных заняла 11-е место в Европе и 14-е в мире.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Украинановости мирановости УкраиныКоронавирусвирус