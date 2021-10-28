Хроника коронавируса на 28 октября: за сутки умерли более 8,5 тыс. больных
По состоянию на четверг, 28 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 245,7 млн человек. За минувший день выявили 473 582 новых инфицированных, умерли еще 8597. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 222,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (76 тыс.), России (36 тыс.) и Великобритании (43 тыс.).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
2 769 405 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 63 872 пациента умерли, а 2 375 776 человек выздоровели.
На украинском портале государственных услуг Дія стали доступны сертификаты о прививках одной дозой вакцины от коронавируса. Их называют "желтыми" COVID-сертификатами. Стало известно, как получить.
Более 2,9 млн человек заразились коронавирусом в мире за минувшую неделю, более 49 тысяч – скончались. Как сообщила ВОЗ, количество новых случаев инфицирования увеличилось за семь дней на 4%, а летальных исходов – на 5%.
В Липецкой общине Харьковской области 53% взрослого населения полностью завершили курс вакцинации от коронавируса (получили две дозы препарата). При этом по меньшей мере одну дозу вакцины получили около 94% граждан.
Болгария отнесла Украину в список стран из "красной зоны" с высоким уровнем заражения коронавирусом. С 30 октября 2021 года на территорию страны будут допускаться только лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания.
В Украине будут испытывать две новые COVID-вакцины. Запрос на испытания подала компания Sanofi, говорится в приказе Минздрава.
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