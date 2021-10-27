Хроника коронавируса на 27 октября: за сутки заболели 426 тыс. человек по всему миру

По состоянию на среду, 27 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 245 млн человек. За минувший день выявили 426 091 новых инфицированных, умерли еще 7535. Всего от болезни скончались почти 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 222 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (69 тыс.), России (36 тыс.) и Великобритании (40 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 769 405 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 63 872 пациента умерли, а 2 375 776 ​​​​​​ человек выздоровели.

В Моршине Львовской области с населением около 6 тысяч человек, по состоянию на 26 октября ни один больной COVID-19 не нуждается в госпитализации. В городе всего болеют 22 человека, из которых 8 получили вакцину. При этом ни один инфицированный не лежит в больнице.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавили Украину в свой список туристических направлений с "очень высоким" риском из-за ситуации с коронавирусом. Нашу страну перевели с третьего на самый высокий четвертый уровень.

Министерство здравоохранения Латвии 29 октября планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации медиков из-за ситуации с коронавирусом. План мобилизации предусматривает также увеличение количества новых коек для пациентов с COVID-19 до 2500 коек.