Хроника коронавируса на 26 июня: Россия бьет рекорды по числу смертей за сутки

По состоянию на субботу, 26 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 181,1 млн человек. За минувший день выявили 408 765 новых инфицированных, умерли еще 8 728. Всего от болезни скончались более 3,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 165,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (79,2 тыс.), Индии (49 тыс.) и Колумбии (32,7 тыс.).

Отметим, что среди стран Европы Россия вышла на первое место по количеству смертей от коронавируса за сутки – скончался 601 пациент. В мировом рейтинге с таким показателем РФ заняла 4-е место.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 232 790 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 234 гражданина, а 2 160 137 вылечились.

Правительство Украины утвердило рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию штамму коронавируса Дельта. Эти правила начнут действовать уже со 2 июля .

Ковидний сертификат в Украине могут ввести с 1 июля и он будет действовать до 180 дней. В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) назвали основания для выдачи этого документа и подробно рассказали о его сроке действия.

Первой страной в Европе, которая сняла все карантинные ограничения, стала Исландия . Решение вступило в силу с 26 июня.

В Министерстве здравоохранения Украины перечислили самые опасные штаммы коронавируса. Всего их пять.

Премьер-министр Италии Марио Драги поставил под сомнение, что российский "Спутник V" получит одобрение европейских регуляторов . Он также заявил, что китайская вакцина против коронавируса не работает в полной мере.

В ВОЗ заявили, что богатые страны вакцинируют молодых людей, которые не подвергаются большому риску заражения COVID-19, в то время как беднейшие страны испытывают сильную нехватку вакцин.