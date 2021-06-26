Хроника коронавируса на 26 июня: Россия бьет рекорды по числу смертей за сутки
По состоянию на субботу, 26 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 181,1 млн человек. За минувший день выявили 408 765 новых инфицированных, умерли еще 8 728. Всего от болезни скончались более 3,9 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 165,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (79,2 тыс.), Индии (49 тыс.) и Колумбии (32,7 тыс.).
Отметим, что среди стран Европы Россия вышла на первое место по количеству смертей от коронавируса за сутки – скончался 601 пациент. В мировом рейтинге с таким показателем РФ заняла 4-е место.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 232 790 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 234 гражданина, а 2 160 137 вылечились.
Правительство Украины утвердило рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию штамму коронавируса Дельта. Эти правила начнут действовать уже со 2 июля.
Ковидний сертификат в Украине могут ввести с 1 июля и он будет действовать до 180 дней. В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) назвали основания для выдачи этого документа и подробно рассказали о его сроке действия.
Первой страной в Европе, которая сняла все карантинные ограничения, стала Исландия. Решение вступило в силу с 26 июня.
В Министерстве здравоохранения Украины перечислили самые опасные штаммы коронавируса. Всего их пять.
Премьер-министр Италии Марио Драги поставил под сомнение, что российский "Спутник V" получит одобрение европейских регуляторов. Он также заявил, что китайская вакцина против коронавируса не работает в полной мере.
В ВОЗ заявили, что богатые страны вакцинируют молодых людей, которые не подвергаются большому риску заражения COVID-19, в то время как беднейшие страны испытывают сильную нехватку вакцин.
В Италии выросла заболеваемость штаммами коронавируса Delta и Kappa, которые были впервые обнаружены в Индии. За последний месяц больных стало больше на 16,8%.
Стало известно, что ВОЗ в ближайшее время одобрит еще две COVID-вакцины. На данный момент не уточняется, о каких препаратах идет речь.
По словам медиков из Австралии, для заражения штаммом Дельта достаточно мгновения. Отмечается, что в этом случае 15-минутный контакт не требуется.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.