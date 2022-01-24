ВОЗ прогнозирует спад пандемии в Европе, а в Украине предупреждают о пике заболеваемости. Хроника коронавируса на 24 января

Заражение коронавирусом за последние сутки подтвердили у 2,1 млн жителей планеты, в то же время более 4 тыс. человек от него умерли, а 1,3 млн выздоровели. Общее количество инфицирований в мире достигло отметки в почти 352 млн.

Больше всего новых заражений COVID-19 обнаружили в Индии – 305,2 тыс., Франции – 301,6 тыс., США – 197,4 тыс. и Италии – 138,9 тыс. Индия также замкнула тройку стран-лидеров по приросту летальных случаев, – 474 смерти, больше только в России (+679) и Штатах (+574).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 857 455 украинцев подхватили вирус за время пандемии, из этих случаев заражения 99 215 – смерти, а 3 582 908 – выздоровления. Активными больными ныне являются около 175,3 тыс. граждан.

Британский профессор Тим Спектор перечислил симптомы инфицирования штаммом Омикрон. По словам специалиста, они оттеснили одышку, лихорадку и потерю обоняния , которые наблюдались при предыдущих вариантах COVID-19.

Пик нынешней заболеваемости в Украине прогнозируют на февраль, когда количество инфицирований может достигнуть 40 тыс. в сутки. Экс-главный санитарный врач Сергей Бережнов высказался за целесообразность введения локдауна уже сейчас.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове отметила, что Омикрон не будет последним штаммом COVID-19. По ее словам, возможность появления в будущем новых мутаций вируса, вызывающих озабоченность, вполне реальна.

Из-за вспышки коронавируса в Одессе не закрыли почти 250 классов , в основном на карантин отправили пяти-одиннадцатиклассников . Об этом сообщила в Facebook директор Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

По данным ученых, пандемия COVID-19 негативно повлияла на психическое здоровье детей. Так, у многих стали замечать проявления депрессии, нарушения сна и в целом другое поведение.

После распространения варианта коронавируса Омикрон пандемия может пойти на спад в Европе. Такое предположение в интервью AFP высказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.