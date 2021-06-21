Хроника коронавируса на 21 июня: с начала пандемии в мире зарегистрировано 3,8 млн смертей
По состоянию на понедельник, 21 июня, коронавирусом COVID-19 в Украине и мире заразились более 179 млн человек. За минувший день выявили 359 757 новых инфицированных, умерли еще 8 179. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.
В Украине за минувшие сутки выявлено 323 новых случая. Скончались от осложнений вируса 16 украинцев.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий с пандемией в Украине и мире.
Что важно знать сегодня?
В Украине разными формами COVID-19 болеет 2, 229 млн человек. С начала пандемии в нашей стране умерли 52 016 граждан, а 2 151 463 вылечились.
В этом году после сезона отпусков в Украину может попасть индийский Delta-вариант коронавируса. В страну могут завезти и другие опасные штаммы болезни, которые являются более агрессивными и способны быстро распространяться.
В Украине могут начать вакцинировать против коронавируса детей и подростков. Хотя сегодня ни одна из вакцин, которые используют в государстве, не рассчитана на иммунизацию лиц такого возраста.
Информация на 21 июня:
Утром в понедельник в Украине зафиксировано минимальное число случаев заражения коронавирусом за 2021 год.
В Индии была обнаружена новая мутация коронавируса Sars-CoV-2 AY.1, который получил название Delta-plus (B.1.617.2). В индийском Минздраве назвали штамм "интересным", и таким, что пока не "вызывает озабоченность".
В США ученые обнаружили необычный способ для защиты от коронавируса.
Доктор медицинских наук Виктор Досенко рассказал, можно ли комбинировать марки препаратов при вакцинации от коронавируса.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.