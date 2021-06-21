Хроника коронавируса на 21 июня: с начала пандемии в мире зарегистрировано 3,8 млн смертей

По состоянию на понедельник, 21 июня, коронавирусом COVID-19 в Украине и мире заразились более 179 млн человек. За минувший день выявили 359 757 новых инфицированных, умерли еще 8 179. Всего от болезни скончались более 3,8 млн пациентов.

В Украине за минувшие сутки выявлено 323 новых случая. Скончались от осложнений вируса 16 украинцев.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий с пандемией в Украине и мире.

Что важно знать сегодня?

В Украине разными формами COVID-19 болеет 2, 229 млн человек. С начала пандемии в нашей стране умерли 52 016 граждан, а 2 151 463 вылечились.

Видео дня

В этом году после сезона отпусков в Украину может попасть индийский Delta-вариант коронавируса . В страну могут завезти и другие опасные штаммы болезни, которые являются более агрессивными и способны быстро распространяться.

В Украине могут начать вакцинировать против коронавируса детей и подростков. Хотя сегодня ни одна из вакцин, которые используют в государстве, не рассчитана на иммунизацию лиц такого возраста.

Информация на 21 июня: