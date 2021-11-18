Четвертая волна в Германии и изменение подхода к вакцинации детей в Британии. Хроника коронавируса на 18 ноября
Коронавирусом в Украине и мире заболело еще 581 тыс. человек, в целом подтверждено почти 255,6 млн всех заражений. Из них 5,1 млн жителей планеты умерли (+7874 за сутки), а 231 млн переболели и вылечились.
Накануне еще две страны Европы ужесточили карантинные ограничения для лиц, которые не вакцинировались против COVID-19. Так, в Словакии таких не будут пускать на массовые мероприятия и в ТРЦ, а в Германии также планируют ввести обязательные прививки.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
по официальным данным, 3 263 417 жителей Украины подхватили эту инфекцию, 78 754 из них умерли от ее осложнений, а 2 684 584 вылечились. По меньшей мере, 500 тыс. человек все еще болеют.
Украинцев решили не наказывать за использование фейковых COVID-сертификатов. Но при условии, что человек даст показания относительно приобретения поддельного документа.
Британия изменила подход к вакцинации детей 12-17 лет – они должны подождать 12 недель после инфицирования коронавирусом, прежде чем делать прививку. Это может снизить риск сердечных осложнений.
Врач-инфекионист Ольга Голубовская выразила убеждение, что реальная статистика заражения коронавирусом в Украине отличается от официальной и больных может быть гораздо больше. У значительной части населения не обнаруживают вирус, а многие с легкой и средней степенью заболевания лечатся дома, не проходя диагностику.
По словам специалистов, обнаружение антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала драматической ситуацию с COVID-19 в стране, которую сейчас накрыла четвертая волна заболеваемости. Об этом пишет The Guardian.
Врач Игорь Гайдук подчеркнул, что коронавирусная болезнь одинаково поражает взрослых и детей. В последних COVID-19 часто может проходить бессимптомно, однако при первых признаках заболевания родителям следует обратить на это внимание.
Лишь 41,08% людей на планете полностью вакцинировались против COVID-19 – это чуть более 3,2 млрд жителей. Больше всего прививок сделали в Китае, Индии и США.
Украина стала 10-й в мире по суточному приросту больных коронавирусом (18 688 за 16 ноября), а среди европейских стран оказалась на 8-м месте.
Лидерами по количеству новых заражений COVID-19 за прошлые сутки стали США – 104,7 тыс., Германия – 60,7 тыс., Британия – 38,2 тыс., Россия – 36,6 тыс. и Польша – 24,2 тыс. В РФ и Штатах также подтвердили больше всего смертей – 1,2 и 1,4 тыс. соответственно.
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