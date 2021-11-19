В Греции невакцинированным запретят вход во все закрытые помещения даже с негативным ПЛР-тестом

Правительство Греции приняло решение ввести ряд новых ограничений для граждан, которые не получили прививку от коронавируса. Их не будут пускать в общественные места, которые расположены в закрытых помещениях.

Речь идет о театрах, музеях, кинотеатрах, спортивных заведениях. О нововведении сообщил глава правительства страны Кириакос Мицотакис, передает издание alfavita.gr. Оно начнет действовать с понедельника, 22 ноября.

По его словам, запрет буде распространятся даже на тех граждан, которые покажут негативный ПЦР-тест на коронавирус. Такая мера, как он пояснил, была введена для того, чтобы мотивировать людей делать прививки от коронавируса.

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Правило не будет распространятся на проведение церковных служб. Верующие должны будут показать тест проотсутствие COVID-19.

Кроме того, как отметил Мицотакис, для людей старших 60 лет, их сертификат о вакцинации двумя дозами потеряет силу на седьмой месяц после его выдачи. Таким образом, им нужно будет делать вакцинацию третьей дозой.

"Со временем защитные силы нашего организма истощаются. Следовательно, бустерная доза вакцины становится решающей. И именно этот элемент выполняет нашу главную задачу: все люди 60+ должны сделать первую дозу, а все те, кто уже был вакцинирован, третью", – сказал премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что четвертая волна COVID-19 полностью накрыла страну. В связи с ухудшением ситуации она призвала региональных лидеров принять меры для введения более жестких карантинных ограничений.