Бустерные прививки в Японии и наказание для врачей-противников вакцинации в Украине. Хроника коронавируса на 17 ноября
В мире за прошедшие сутки обнаружили почти 487 тысяч заражений коронавирусом и общее их количество возросло до 255 миллионов. Лидерами по приросту инфицирований стали США, Германия, Британия и Россия.
Накануне во Франции, где в октябре отменили масочный режим для учащихся младших классов, отказались от этого эксперимента. А в Украине каждому гражданину, прошедшему полный курс вакцинации, пообещали "президентскую" тысячу гривен.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
за время пандемии в Украине недуг поразил 3 244 749 человек, из них 2 664 373 побороли его, однако 77 985 умерли. Около 509 тыс. украинцев до сих пор болеют.
По данным Минздрава, в период августа-октября 96,5% умерших от осложнений вируса не прошли полный курс вакцинации.
Фармкомпания Pfizer поделилась лицензией на разработанные ею экспериментальные препараты от COVID-19. Это должно сделать лекарства более доступными в развивающихся странах, среди них и Украина.
Врач объяснила, почему нельзя затягивать с лечением COVID-19. По ее словам, у больных сатурация резко падает, госпитализируют их уже на носилках.
В Японии с 1 декабря начнут вакцинировать граждан старше 18 лет бустерной дозой, сообщает Kyodo. Независимо от того, какой вакциной были сделаны первые две прививки, для третьей инъекции будут использовать Pfizer&BioNTech.
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что пациенты с COVID-19, принимающие антидепрессанты, на 30% реже умирают от коронавируса. Речь идет о селективных ингибиторах обратного захвата серотонина.
В Минздраве Украины "пригрозили" наказанием врачам, которые будут выступать против вакцинации от COVID-19. Такие люди могут потерять работу.
По данным ВОЗ, Дельта-штамм коронавируса во всем мире стал доминирующим. Он составляет 99% от всех случаев заболеваемости.
Более 7,5 млрд жителей планеты вакцинировались против коронавируса. Из них 3,2 млрд – полностью, что составляет 40,94%.
Специалисты рассказали, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа, и как точно установить диагноз.
Вакцина против коронавируса Covaxin (BBV152) от индийской компании Bharat Biotech прошла третью фазу испытаний. Результаты показали, что препарат эффективен от заболевания на 77,8%.
Украина попала в десятку стран по суточному приросту больных COVID-19, оказавшись на 9-м месте в мире и 7-м в Европе. А по смертельным случаям (рекордные для страны +838 за сутки 15 ноября) стала третьей после США и России.
Больше всего случаев коронавируса накануне обнаружили в США – более 87 тыс., Германии – почти 40 тыс., Британии – 37,2 тыс. и России – 36,8 тыс. Штаты и РФ также стали лидерами по количеству смертей – более 1200 за сутки.
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