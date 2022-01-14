ВОЗ одобрила новые препараты от COVID-19, а несколько стран ужесточили карантин. Хроника коронавируса на 14 января

Количество случаев коронавируса в мире превысило 320 миллионов, только накануне в разных странах заражение подтвердили почти у 3,2 млн человек. Болезнь унесла еще свыше 7 тыс. жизней, но более миллиона людей ее побороли.

Во многих странах фиксируют рекордные показатели по суточному количеству инфицированных и все еще объясняют это распространением штамма Омикрон, который стал доминирующим в США и Германии. Тем временем ВОЗ одобрила для лечения COVID-19 два новых препарата.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине подтверждено 3 727 034 случая заражения, из них 97 928 обернулись смертью, а 3 537 826 человек выздоровели. В настоящее время в стране активными больными являются не менее 91,2 тыс. человек.

В Минздраве рассказали об особенностях штамма Омикрон, который заразнее предыдущих вариантов и при котором COVID-19 чаще стал поражать молодых людей .

По данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), в США 98% новых заражений приходится именно на Омикрон. И хотя болезнь в таком случае протекает легче, вирус представляет особую опасность для невекцинированных.

В Германии Омикрон доминирует над остальными вариантами коронавируса – там на него приходится 73,3% заражений . В то же время специалисты прогнозируют дальнейшее существенное увеличение случаев инфицирования граждан именно новым штаммом, информирует The Guardian.

В Греции на неделю – до 23 января продлили действующие карантинные ограничения, передает Ekathimerini. Согласно им, в стране в полночь должны закрываться все развлекательные заведения, им разрешается принимать не более шести клиентов за одним столиком. Половина работников государственного и общественного секторов должны работать дистанционно, а в транспорте все обязаны носить маски повышенной защиты.

Карантин усилили в Казахстане , где в последние дни фиксируют рекордные показатели по заболеваемости COVID-19. Как пишет KazTAG, за прошедшие сутки в стране впервые подтвердили более 9,1 тыс. инфицирований.

Польские ученые обнаружили у людей особый ген, влияющий на перенесение ими коронавируса . По данным исследования, он более чем в два раза увеличивает риск тяжелого течения болезни.

Всемирная организация здравоохранения одобрила для лечения COVID-19 новые препараты . Это "Барицитиниб" (против артрита) и "Сотровимаб" (лечение синтетическими антителами), сообщает The Guradian.

Пять стран несколько дней подряд лидируют по приросту заражений. Прежде всего, это США, где накануне обнаружили 806,5 тыс. новых случаев и больше всего смертей (+1969), а также Франция – 305,3 тыс. больных и Индия – 253,4 тыс. Далее следуют Италия – 184,6 тыс. и Испания – 159,2 тыс. инфицирований.