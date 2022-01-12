Китай отправил 5,5 млн человек на карантин, а в Украине начинается новая волна COVID-19. Хроника коронавируса на 12 января

Коронавирус поразил уже более 314 миллионов человек в мире, в частности почти 2,8 млн инфицированных добавилось за прошедшие сутки. Наибольший прирост заражений в последнее время фиксируется в США, Индии и ряде европейских государств.

По мнению специалистов ВОЗ, в ближайшие месяцы половина населения Европы может инфицироваться штаммом Омикрон. В Украине от COVID-19 умирают невакцинированные: например, на Львовщине вирус менее чем через две недели унес жизни всех родных молодой женщины – пожилых дедушку с бабушкой и маму.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 709 871 заражение обнаружили с начала пандемии у жителей Украины, из них 97 544 больных умерли, а 3 522 547 вылечились. Еще около 90 тыс. человек борются с недугом.

Вирус все больше распространяется по Европе. Так, во Франции за 24 часа обнаружили рекордные 350 тыс. заражений , в Британии – максимум госпитализаций за год , а в Швеции количество заболевших удвоилось за пять дней.

В Минздраве объяснили, будут ли признавать украинские COVID-сертификаты в Евросоюзе. В частности, если человек сделал две прививки вакциной CoronaVac, а бустерную – Pfizer.

В Казахстане 12 января сообщили о 4810 новых случаях коронавируса, что более чем вдвое больше показателя за прошедшие сутки (2216 больных). Как информирует Vласть, из них 3312 инфицирований зарегистрировали в столице Нур-Султане и это "абсолютный рекорд прироста для одного региона за все время пандемии".

Американские ученые подсчитали, что маску-респиратор N95 можно дезинфицировать до 25 раз . В то же время ее защитные свойства будут оставаться на высоком уровне .

В Минздраве рассказали, сколько украинцев сделали бустерные прививки и стоит ли бояться побочных эффектов . А также, как будет выглядеть сертификат о бустерной вакцинации .

Вице-президент Боливии Дэвид Чокехуанка и шестеро министров боливийского Кабмина получили положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом со ссылкой на заявление правительства страны пишет The Associated Press.

США лидируют по суточному приросту заражений и смертей от COVID-19 – почти 672,9 тыс. больных и 2173 летальных исхода. Также много инфицирований накануне обнаружили во Франции – 368 тыс., Италии – 220,5 тыс., Индии – 185 тыс., Испании и Аргентине – более 134 тыс., Британии – 120,8 тыс.

В мире зафиксировано свыше 5,5 миллиона смертей, вызванных осложнениями после коронавируса. В то же время 261,6 млн человек на планете переболели им и вылечились, а около 46,7 млн продолжают бороться с недугом.

Против COVID-19 уже вакцинированы 50,33% населения мира – по две прививки сделали более 3,9 миллиарда человек

Аньян (провинция Хэнань) стал третьим городом в Китае , жителям которого запретили выходить из дома из-за вспышки COVID-19 , сообщает The Associated Press. Отмечается, что локдаун объявили для 5,5 млн местных, после подтверждения двух случаев заболевания штаммом Омикрон.

По данным ученых НАН в Facebook, в Украине уже начинается еще одна волна коронавируса, ведь количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к концу декабря.