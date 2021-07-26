Харьковщина в пятерке лидеров по темпам вакцинации в Украине, – председатель ХОГА

В крупнейших торговых центрах Харькова обустроят центры массовой вакцинации против COVID-19. Они появятся в ТРЦ "Nikolskiy" и ТРЦ "Французский бульвар". Благодаря этому количество центров массовой вакцинации в Харьковской области увеличится до двадцати.

Об этом заявила председатель Харьковской областной государственной администрации Айна Тимчук, сообщила пресс служба ХОГА. По ее словам, все больше жителей Харьковщины изъявляют желание вакцинироваться.

"Это очень правильная позиция людей, ведь вакцинация сегодня – единственный способ сохранить свое здоровье и не допустить новых волн заболеваемости. Поэтому сейчас нашей основной задачей является открытие новых центров вакцинации, чтобы сделать прививки смогли все желающие, а главное – в комфортных условиях. Поэтому уже 28 июля открываем еще два центра в популярных торговых центрах города Харькова", – отметила Тимчук.

Видео дня

Вакцинация в Харьковской области идет высокими темпами. Так, в эти выходные на Харьковщине сделано 9261 прививку против COVID-19, в частности в районах области – 4002. Всего в Харьковской области первую дозу вакцины получили 183 185 человек, вторую дозу 103 112.

Напомним, ранее в сети появилось видео, что в Харьков доставили испорченную вакцину Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer&BioNTech. В Минздраве проводят расследование и уверяют – никто не получил прививку этой вакциной. Препарат вернули и доставили другой, чтобы не нарушать процесс вакцинации в городе.