Партия испорченной вакцины в Харькове: на каком этапе произошел сбой и кто виноват

В сети появилось видео, что в Харьков доставили испорченную вакцину Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer&BioNTech. Бокс с препаратом имел превышенную температуру, что считается грубым нарушением для транспортировки и хранения. В Минздраве проводят расследование и уверяют – никто не получил прививку этой вакциной.

Кто и как мог испортить препарат, на каком этапе возможно произошла ошибка и как происходит проверка боксов, разбирался OBOZREVATEL.

Вакцина от коронавируса любого производителя имеет четкие правила для хранения и транспортировки. Главное – соблюдение температурного режима. Препарат производства Pfizer & BioNTech, поставку которого в Харьков совершили еще 30 июня, должен был храниться при температуре от -60 до -80 градусов по Цельсию. Однако на одном из этапов в двух боксах зафиксировали грубое нарушение – температуру +12,6 градусов.

Видео дня

В департаменте здравоохранения ХОГА сообщили, что с 21 600 принятых доз были испорчены два контейнера, в которых находились 9 360 единиц. Каждую поставку проверяют еще на этапе получения, все записывают на видео, поэтому нарушение удалось обнаружить сразу. Испорченные вакцины были помещены в карантин и возвращены – для прививок препараты не использовали.

Также эксперты в регионе утверждают, что опубликованное видео было снято не для публичного доступа, а именно для производителя, чтобы он обратил внимание на испорченную партию. Препарат вернули и доставили другой, чтобы не нарушать процесс вакцинации в городе.

В Минздраве начали собственное расследование по соблюдению температурных условий "холодовой цепи" при транспортировке вакцины. Заявлений по выявлению виновников и их наказанию не делают до завершения следствия.

"Нам нужно дождаться результатов расследования, чтобы понимать где, что и на каком этапе произошло. Сейчас не знаем, в чем была проблема. Но это вопрос не глобальный, была испорчена лишь часть партии, другая же была принята", – прокомментировали OBOZREVATEL в пресс-службе МОЗ.

В общем путь вакцины от производителя к человеку не слишком короткий. В Украину препарат доставили при нужной минусовой температуре, после чего его поместили на национальный склад. Там расфасовали в боксы, положили в автомобили и развезли по региональным складам. А уже оттуда медицинские работники перекладывают их в сумки-холодильники.

Именно в боксах и автомобилях находятся специальные датчики, которые показывают температуру – она должна быть от 2°C до + 8°C. В Минздраве проверяют именно этот этап транспортировки.

За поставку вакцины в регионы отвечает "Укрмедпостач". В комментарии журналистам директор госпредприятия Оксана Маринчук заявила, что больше склоняются к версии сбоя техники – сама же процедура поставки не была нарушена. Но на видео из Харькова видно, что в боксе не было холодовых элементов и вакцина прибыла размороженной. В Минздраве уверяют, что несмотря на ситуацию, менять уже работающий механизм не будут.

"Процедура транспортировки месяцами работает в Украине. Пока нецелесообразно вносить в нее какие-то изменения, поскольку она позволяет хорошо следить за соблюдением "холодовой цепи", – добавили в Минздраве.

В целом, инциденты с испорченными вакцинами в Украине не редкость. Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. По его словам, в различные регионы в общем неправильно доставили около 38 тысяч доз препарата Pfizer.

Вакцины от коронавируса в аптеках пока не продаются, а вот другие препараты нередко возвращают. В этом OBOZREVATEL заверили работники фармотрасли, которые добавили – все проблемные ситуации с вакцинами решаются до момента ее ввода пациенту.

"Поставщики должны доставлять вакцины в холоде. В аптеке товар тщательно проверяют. Если испорчен – сразу возвращают назад и не принимают. Все это фиксируют камеры. Это серьезно, ведь если испорченную вакцину продает аптека, то и ответственность на ней, поставщик выйдет сухим из воды", – рассказала работница.

Получается, что допустить ошибки могли при упаковке вакцин в боксы на национальном складе или во время транспортировки их автомобилем в регионы. А вот виновата техника или сыграл роль человеческий фактор, будет разбираться следствие. Единственное счастье, что обязательное видеонаблюдение распаковки боксов позволяет выявить нарушения до момента, как вакцина попадает к пациенту.

Но несмотря на то, что подобные ситуации происходят с различными препаратами, как с обычным товаром, хочется избежать испорченных вакцин от коронавируса, ведь их Украина ждала слишком долго и каждая доза на вес золота.