Харьковщина лидирует: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине
За сутки 16 мая в Украине сделали всего 2230 прививок от коронавируса. В то же время ни одного жителя не вакцинировали в Кировоградской области.
Всего с начала кампании первую дозу вакцины получили 940 158 украинцев, а обе – 18 394. Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов и портал COTA от Аппарата СНБО.
Так, больше всего вакцинировали в Харьковской области – 341 человека, на Волыни и Сумщине сделали по более 180 прививок. А меньше всего в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях – по 15-17.
Количество прививок в регионах за сутки:
г. Киев – 58 прививок;
Винницкая область – 111 прививок;
Волынская область – 182 прививки;
Днепропетровская область – 15 прививок;
Донецкая область – 17 прививок;
Житомирская область – 118 прививок;
Закарпатская область – 41 прививка;
Запорожская область – 10 прививок;
Ивано-Франковская область – 104 прививки;
Киевская область – 17 прививок;
Кировоградская область – 0 прививок;
Луганская область – 90 прививок;
Львовская область – 37 прививок;
Николаевская область – 15 прививок;
Одесская область – 130 прививок;
Полтавская область – 42 прививки;
Ривненская область – 78 прививок;
Сумская область – 190 прививок;
Тернопольская область – 110 прививок;
Харьковская область – 341 прививка;
Херсонская область – 106 прививок;
Хмельницкая область – 162 прививки;
Черкасская область – 56 прививок;
Черновицкая область – 116 прививок;
Черниговская область – 84 прививки.
В этой статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.
Прививки проводились 41 мобильной бригадой по иммунизации и 83 пунктами. На 16 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 украинцев.
Количество прививок в регионах за месяц (первая доза) и всего:
Как сообщал OBOZREVATEL, до конца мая в Украину должны прибыть более чем 473 тысяч доз вакцины Pfizer от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Препарат получат работники учебных заведений.
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