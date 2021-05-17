Харьковщина лидирует: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Прививка от коронавируса

За сутки 16 мая в Украине сделали всего 2230 прививок от коронавируса. В то же время ни одного жителя не вакцинировали в Кировоградской области.

Всего с начала кампании первую дозу вакцины получили 940 158 украинцев, а обе – 18 394. Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов и портал COTA от Аппарата СНБО.

Так, больше всего вакцинировали в Харьковской области – 341 человека, на Волыни и Сумщине сделали по более 180 прививок. А меньше всего в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях – по 15-17.

Количество случаев COVID-19 и прививок от него за сутки

Количество прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев – 58 прививок;

  • Винницкая область – 111 прививок;

  • Волынская область – 182 прививки;

  • Днепропетровская область – 15 прививок;

  • Донецкая область – 17 прививок;

  • Житомирская область – 118 прививок;

  • Закарпатская область – 41 прививка;

  • Запорожская область – 10 прививок;

  • Ивано-Франковская область – 104 прививки;

  • Киевская область – 17 прививок;

  • Кировоградская область – 0 прививок;

  • Луганская область – 90 прививок;

  • Львовская область – 37 прививок;

  • Николаевская область – 15 прививок;

  • Одесская область – 130 прививок;

  • Полтавская область – 42 прививки;

  • Ривненская область – 78 прививок;

  • Сумская область – 190 прививок;

  • Тернопольская область – 110 прививок;

  • Харьковская область – 341 прививка;

  • Херсонская область – 106 прививок;

  • Хмельницкая область – 162 прививки;

  • Черкасская область – 56 прививок;

  • Черновицкая область – 116 прививок;

  • Черниговская область – 84 прививки.

Распределение количества привитых по вакцине (первая доза)

В этой статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Прививки проводились 41 мобильной бригадой по иммунизации и 83 пунктами. На 16 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 украинцев.

Распределение количества привитых по вакцине (вторая доза)

Количество прививок в регионах за месяц (первая доза) и всего:

Харьковщина лидирует: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине
Харьковщина лидирует: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине
Харьковщина лидирует: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца мая в Украину должны прибыть более чем 473 тысяч доз вакцины Pfizer от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Препарат получат работники учебных заведений.

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