Харьковщина лидирует: появились свежие данные по вакцинации от COVID-19 в Украине

За сутки 16 мая в Украине сделали всего 2230 прививок от коронавируса. В то же время ни одного жителя не вакцинировали в Кировоградской области.

Всего с начала кампании первую дозу вакцины получили 940 158 украинцев, а обе – 18 394. Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов и портал COTA от Аппарата СНБО.

Так, больше всего вакцинировали в Харьковской области – 341 человека, на Волыни и Сумщине сделали по более 180 прививок. А меньше всего в Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Киевской областях – по 15-17.

Количество прививок в регионах за сутки:

г. Киев – 58 прививок;

Винницкая область – 111 прививок;

Волынская область – 182 прививки;

Днепропетровская область – 15 прививок;

Донецкая область – 17 прививок;

Житомирская область – 118 прививок;

Закарпатская область – 41 прививка;

Запорожская область – 10 прививок;

Ивано-Франковская область – 104 прививки;

Киевская область – 17 прививок;

Кировоградская область – 0 прививок;

Луганская область – 90 прививок;

Львовская область – 37 прививок;

Николаевская область – 15 прививок;

Одесская область – 130 прививок;

Полтавская область – 42 прививки;

Ривненская область – 78 прививок;

Сумская область – 190 прививок;

Тернопольская область – 110 прививок;

Харьковская область – 341 прививка;

Херсонская область – 106 прививок;

Хмельницкая область – 162 прививки;

Черкасская область – 56 прививок;

Черновицкая область – 116 прививок;

Черниговская область – 84 прививки.

В этой статистике отсутствуют данные со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Прививки проводились 41 мобильной бригадой по иммунизации и 83 пунктами. На 16 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 558 857 украинцев.

Количество прививок в регионах за месяц (первая доза) и всего:

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца мая в Украину должны прибыть более чем 473 тысяч доз вакцины Pfizer от коронавируса в рамках инициативы COVAX. Препарат получат работники учебных заведений.