Голубовская рассказала, нужно ли вакцинироваться от COVID-19 переболевшим

Переболевшие коронавирусом люди на протяжении 6-9 месяцев могут не вакцинироваться. А после этого срока возможно введение вакцины, но достаточно одной дозы.

Об этом заявила в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская. По ее словам, сегодняшняя политика в мире нацелена на охват вакцинацией абсолютно всех без исключения людей.

"Надо не забывать, что, по своей сути, COVID-19 – это иммунная тяжелая болезнь, и необоснованная бесконечная "тренировка" иммунных лиц может привести к последствиям, многие из которых еще малоизучены", – отметила врач.

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Голубовская призналась, что в случае COVID-19 она сторонник индивидуального, персонифицированного подхода.

"Поскольку болезнь абсолютно новая и все еще изучается, к вопросам как вакцинации, так и лечения нужно подходить, основываясь на железных принципах медицины – "не навреди", – подчеркнула инфекционист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Голубовская считает, что людям, которые не имеют иммунитета к коронавирусной болезни, обязательно нужно вакцинироваться. Особенно тем, которые относятся к группам риска – пенсионерам, с сопутствующими заболеваниями.

Ранее ученые указали на изменение со временем симптомов коронавируса, в том числе зависимо от появления новых мутаций. Они исследовали проявления болезни, начиная с апреля прошлого по август этого года.