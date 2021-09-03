Голубовская рассказала, какой может быть 'побочка' после вакцинации и что нужно знать

Побочными эффектами после вакцинации от коронавируса (COVID-19) может быть повышение температуры и болезненное покраснение кожи. В редких случаях проявляется серьезный побочный эффект – тромбоз, а также – тромбоз с синдромом тромбоцитопении.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказала заслуженный врач Украины, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская. Она отметила, что любая вакцина от любого инфекционного заболевания гипотетически может повторить какие-то симптомы, связанные с болезнью, поскольку в их состав входит компонент возбудителя.

"Такая реакция, как повышение температуры тела, является абсолютно нормальной. После вакцинации начинается инфекционный процесс, выраженность которого зависит от индивидуальных особенностей. И в большинстве случаев и повышенная температура, и болезненное покраснение в области введения препарата проходят в течение нескольких дней и не должны вызывать беспокойство", – пояснила медик.

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Голубовская добавила, что тромбоз и тромбоз с синдромом тромбоцитопении потенциально тоже излечимы, но при условии своевременного обращения за помощью.

Медик напомнила о случае, когда после смерти ведущей ВВС в Британии Национальный институт здравоохранения и качества ухода разработал рекомендации для врачей и пациентов.

"В Украине, к сожалению, такого нормативного документа нет. В результате врачи не информируют пришедших на вакцинацию людей, особенно из групп риска по тромбозу, о возможных последствиях. И люди не знают о тревожных симптомах – необычных головных болях, головокружении и др., и необходимости обращаться за неотложной помощью в случае их появления", – сказала врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, кому в первую очередь нужна вакцинация против COVID-19.