Голубовская рассказала, что нужно знать о штамме Омикрон: принципы терапии остаются прежними

Новый штамм COVID-19 Омикрон переполошил все медицинское сообщество. И хотя пока неясно, является ли он более заразным, по сравнению с другими штаммами, включая Дельта, ученые задаются вопросом, чем и как его лечить.

В настоящее время нет информации, позволяющей предположить, что симптомы, связанные с Омикроном, отличаются от симптомов других вариантов. Для понимания степени тяжести болезни, вызванной новым штаммом, потребуется от нескольких дней до нескольких недель, отмечает доктор медицинских наук, заслуженный врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская.

Она подчеркнула, что предварительные данные свидетельствуют о том, что Омикрон может подвергать организм повторному заражению, однако эта информация очень ограничена.

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Эффективность вакцин против нового штамма пока неизвестна. При этом широко используемые тесты ПЦР способны выявить Омикрон, а вот эффективность экспресс-тестов еще изучается.

По мнению Голубовской, кортикостероиды и блокаторы рецепторов IL6 по-прежнему будут эффективны для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Она также добавила, что принципы терапии COVID-19 остаются прежними и включают: раннюю противовирусную терапию, раннюю госпитализацию при прогрессировании болезни и только после этого быстрое и своевременное назначение ГКС и других иммуномодуляторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила об инфицированных с новой мутацией, заявила, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон, проявляются необычные, но легкие симптомы. По ее словам, заболевшие жаловались на сильную утомляемость. Также наблюдалась высокая частота пульса. Вместе с тем ни у кого не было потери ощущения вкуса или обоняния.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант коронавируса B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации белка шипа, многие из которых указывают на вероятную стойкость к вакцинам. В общей сложности у нового штамма около 50 мутаций, в том числе 10 в той части вируса, которая первой вступает в контакт с клетками.

Первый случай заражения новым вариантом коронавируса уже обнаружили в Европе. Это случилось в Бельгии. Штамм B.1.1.529 был подтвержден у не вакцинированной молодой женщины.

ВОЗ назвала новый штамм греческой буквой Омикрон и внесла его в список вариантов, которые вызывают беспокойство.

После обнаружения нового варианта COVID-19 авиасообщения с ЮАР и соседними странами прекратили десятки государств по всему миру. В их числе Бразилия, Таиланд, Сингапур, Турция, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иордания, Израиль, Швейцария, Мальдивы, Филиппины, Россия, а также Египет, Марокко и Ангола.