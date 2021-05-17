Голубовская: пандемия COVID-19 закончится – начнется новая, нам нужны инфекционисты

Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская заявила, что нашей стране крайне необходимо подготовить достаточное количество специалистов этого профиля. Ведь пандемия коронавируса может быть далеко не последней, с которой придется столкнуться.

Такое предупреждение прозвучало во время брифинга о критической ситуации в сфере здравоохранения, который транслировался на странице УНН в Facebook. Эксперт подчеркнула, что на момент начала вспышки нового заболевания в Украине была практически патовая ситуация с лабораториями (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Четыре лабораторных центра (функционировали. – Ред.), остальные были в состоянии ликвидации, деморализованный персонал! Что бы мы делали, если бы у нас была не в каждом областном центре лаборатория, а четыре на всю Украину?" – возмутилась профессор.

Голубовская также отметила, что ранее врачи сталкивались с тем, что образцы особо опасных болезней для исследований им советовали возить за сотни километров в машинах, а не решать вопросы на местах.

"Это наша национальна безопасность! Как можно так легкомысленно относиться?! Люди добрые, это наша с вами жизнь! Сейчас эта пандемия закончится – через пару лет будет новая!" – предостерегла инфекционист.

Кроме того, добавила она, важность подготовки узкопрофильных кадров подтверждает тот факт, что в протоколы лечения коронавируса по началу вносить коррективы могли даже люди без соответствующего образования (например, филологи).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Голубовская заявила, что инициаторам увольнения Максима Степанова с поста главы Минздрава "чихать на медицину и на медиков вместе взятых".

Также инфекционист выразила обеспокоенность тем, что в Украине выросло количество тяжелых больных коронавирусом. По ее словам, основная борьба с болезнью еще впереди.