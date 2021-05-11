Голубовская рассказала о тяжелых случаях COVID-19 и дала прогноз развития болезни
В Украине выросло количество тяжелых больных коронавирусом (COVID-19) и основная борьба с болезнью еще впереди. Однако по стране уменьшился наплыв новых зараженных.
Об этом в Facebook написала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. Также она указала, что в палатах лежат молодые люди до 50 лет, на больничных койках погибают семейные пары.
"Бесконечные трагедии, уставший персонал, работающий уже на автоматизме и тяжело, со слезами на глазах, переживающий потери. Особенно внезапные, особенно несправедливые и непредсказуемые. Тяжелые сны и будни, наполненные горем. Какой там театр, или кино, или застолье, или праздники", – сообщила медик.
Голубовская отметила, что врачам тяжело лечить болезнь, ведь она протекает у каждого пациента по-разному.
"Вот никогда не знаешь наверняка, почему одному помогает, другому – нет. Почему кто-то неожиданно выжил, а другой внезапно умер, почему этот, из группы риска, совсем немножко поболел, а этот, худой и молодой, уже месяц как на ИВЛ. Что-то мы, конечно, знаем и многое сейчас можем, но бывает очень сложно предугадать и повлиять на неумолимое развитие болезни", – сообщила врач.
Голубовская резюмировала, что болезнь не отступила и впереди "будут непростые времена".
Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская предупредила, что коронавирус невозможно преодолеть только вакцинацией.
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