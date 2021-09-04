Голубовская об опасности штамма Дельта: вирусная нагрузка в 1000 раз больше

Для варианта коронавируса Дельта характерна высокая вирусная нагрузка. Она в 1000 раз больше, чем у других штаммов, поэтому он опасен.

Об этом OBOZREVATEL рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. Она пояснила, что коронавирусная болезнь протекает в несколько стадий.

Первая – вирусная и она продолжается около недели. Ее проявления зависят от вирусной нагрузки и индивидуальных особенностей. Так, чем больше доза вируса, тем ярче симптомы у человека: высокая температура тела, сильная интоксикация и так далее. Голубовская добавила, что для иммунной стадии возможно поражение легких, с которым очень сложно справиться, поскольку его вызывает цитокиновый шторм.

Видео дня

Доктор отметила, что вирус очень быстро размножается, а также эффективно защищается от агрессивной окружающей среды. Поэтому людям из группы риска рекомендуется наблюдаться от начала болезни, предупредила Голубовская.

Она пояснила, что врач оценивает состояние по дебюту заболевания, динамике клинических проявлений и совокупности симптомов. И у таких больных прогноз болезни во многом зависит от своевременной госпитализации, когда можно проводить адекватное лечение под лабораторным мониторингом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала, что к вакцинации против коронавируса не существует абсолютных противопоказаний, но есть относительные. В частности, нельзя делать прививки людям с повышенной чувствительностью к компонентам вакцин, аллергикам.