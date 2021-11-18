Голубовская о ситуации с COVID-19: реальная статистика гораздо страшнее

Реальная статистика заражения коронавирусом в Украине отличается от официальной и больных COVID-19 в стране может быть намного больше. У значительной части населения не выявляют вирус, а многие с легкой и средней степенью заболевания лечатся дома, не проходя диагностики.

Как рассказала в интервью Факты Ольга Голубовская, украинская система здравоохранения не фиксирует часть больных с коронавирусом. Более того, диагностика заболевания может быть неточной.

По словам специалиста, от 15 до 30 процентов тесты дают ложно-отрицательный результат. Это означает, что человек болен, но диагностика заболевание не выявила, что в свою очередь влияет на статистику и постановку правильного диагноза.

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"Может быть так, что семейная вспышка коронавируса. У кого-то из членов семьи обнаружен COVID-19, а у других нет. Им не ставится такой диагноз", – сказала Голубовская.

В то же время, врач отметила, что медики часто не полагаются на тесты, тем более если клиническая картина имеет все признаки коронавируса. По ее словам, тест должен только лишь дополнять общую картину заболевания, но строить выводы исключительно на ковид-тестировании не можно.

"Учитывается эпидемиологическая обстановка, контакты, в том числе семейные, изменения на КТ и прочее", –пояснила специалист.

Голубовская отметила, что из-за ложно отрицательных тестов на COVID-19 стационары недополучают средства от Национальной службы здоровья, которая финансово покрывает лечение лишь тех пациентов, чьи тесты показали наличие коронавируса в организме.

"Поэтому, конечно, официальная статистика отстает", – добавила врач.

Согласно данным Минздрава, всего в Украине за прошлые сутки, 16 ноября, болезнь подтвердили у 18 668 граждан. Больше всего заболевших обнаружили на Днепропетровщине 1675, в Киеве – 1609, Одесской области – 1504, Полтавской – 1168, Запорожской – 1087.

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