Глава офиса ВОЗ в Украине рассказал, могут ли таблетки Merk от COVID-19 стать альтернативой прививке
Первый лекарственный препарат от американского концерна Merk против коронавируса не отменяет необходимости вакцинации. Таблетки в 50% случаев защищают от необходимости госпитализации и летального исхода.
Об этом рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью "Украинской правде". Уже после этой беседы агентство по регуляции лекарств (MHRA) в Британии авторизовало Merk в капсулах, как лицензионный препарат от COVID-19.
"Тем не менее, эти таблетки не могут заменить прививку. Они снижают вероятность смерти у пациентов с коронавирусом в половине случаев при условии приема на начальной стадии заболевания. Вакцинация снижает риск попадания в больницу, а это сейчас необходимо, потому что украинские больницы переполнены", – пояснил Хабихт.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, фармацеватическая компания Pfizer также анонсировала выпуск терапевтического препарата в таблетках, который направлен на лечение коронавирусной инфекции.
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