Глава Moderna заявил, что эффективность COVID-вакцин значительно снизится из-за штамма Омикрон

Генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель считает, что существующие вакцины против коронавируса вряд ли будут столь же эффективны против нового штамма Омикрон. Пройдут месяцы, прежде чем фармацевтические фирмы смогут производить препараты для конкретных вариантов COVID-19.

Об этом сообщает Financial Times. По словам Банселя, большое количество мутаций в спайковом белке последнего штамма может означать, что он не улавливается вакцино-индуцированными антителами.

"Я думаю, что это будет существенное снижение эффективности. Я еще не знаю, на сколько, потому что нам нужно дождаться данных", – отметил гендиректор.

Он сказал, что Moderna может доставить от двух до трех миллиардов доз в 2022 году. Однако было бы опасно переводить все производство на вакцину, специфичную для Омикрона, когда другие вирусные штаммы все еще активны.

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Заявление Банселя подчеркивает опасения, что резистентность к вакцине в Омикроне может продлить пандемию, приведя к увеличению числа заболеваний и госпитализаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), профессор Вей Шен Лим из Британии заявил, что бустерные (третьи) прививки против коронавируса могут помочь людям защитится от его нового варианта Омикрон, который зафиксирован уже во многих уголках мира. А лучшими вакцинами для такой иммунизации будут Pfizer и Moderna.

У людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. За здоровых и вакцинированных пациентов медики еще более или менее уверены, а вот то, как он может навредить пожилым людям, вызывает у них обеспокоенность.

Почему всех встревожил новый COVID-штамм из Африки и насколько он опасен, читайте в нашем материале.