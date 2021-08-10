В Германии сделают платными тесты на COVID-19 для отказавшихся от прививки

Германия решила отказаться платить из местных бюджетов за экспресс-тесты на коронавирус, проведенные людям, которые отказались вакцинироваться. Впрочем, этот вид исследования останется бесплатным для граждан, у которых противопоказания или для которых нет общих рекомендаций для прививки.

Новые правила начнут действовать на территории ФРГ уже с 11 октября. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на договоренности между канцлером Ангелой Меркель и премьер-министрами федеральных земель. К такому решению чиновники пришли во вторник, 10 августа.

Таким образом, платить самостоятельно за быстрые тесты на COVID-19 граждане будут обязаны уже с октября.

Среди исключений такие категории как беременные, дети, а также жители страны, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья.

Видео дня

Этот шаг правительства должен мотивировать как можно больше людей прививаться против COVID-19.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: