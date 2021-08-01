В Берлине протесты против COVID-ограничений переросли в столкновения и задержания. Фото и видео

В центре немецкой столицы Берлине 1 августа, несмотря на запрет массовых собраний, прошли демонстрации против коронавирусных ограничений, в том числе четыре автомобильных парада. В них приняли участие сотни людей, в ходе протестов между митингующими и правоохранителями произошли столкновения.

Организатором стали в том числе активисты Querdenker, свой митинг на воскресенье они запланировали под девизом "Год свободы и мира – жизнь после пандемии". Об этом сообщает Spiegel, сами участники делились подробностями происходящего в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на участие в протестном мероприятии зарегистрировалось 22,5 тысячи человек. Но накануне высший административный суд Берлина и Бранденбурга подтвердил законность запрета запланированных на 1 августа демонстраций противников ограничений, среди которых большинство сторонников движения Querdenken (в переводе с немецкого – "Нестандартное мышление").

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Решение суда обосновывается тем, что жизни и здоровью людей может грозить непосредственная опасность заражения COVID-19. Ранее участники подобных акций массово пренебрегали действующими правилами, предусматривающими соблюдение социальной дистанции и ношение защитных масок.

Перед тем планируемые акции были запрещены решением Административного суда Берлина, на что организаторы подали апелляцию, которая вновь была отклонена.

Однако людей это не остановило, они толпами начали сходиться на место митинга – улицу 17 июня.

Полиция контролировала большие территории в центре города, который был перекрыт, но иногда люди пытались сломать преграды.

"Здесь в отдельных случаях приходилось применять физическое насилие", – заявила пресс-секретарь полиции.

На опубликованных в сети кадрах видно, как полицейские сбивают, бьют убегающих людей. Одного участника задержали на детской площадке, где остались его дети.

Правоохранители задерживали демонстрантов за отсутствие масок и несоблюдение социальной дистанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле протесты против новых карантинных мероприятий устроили жители Афин в Греции. Они выступали в том числе и против обязательной вакцинации.