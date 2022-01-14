'Это критически важно': в Минздраве объяснили, кому в первую очередь нужна бустерная доза от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что бустерная доза вакцины против коронавируса продлевает действие прививок. В первую очередь, ее необходимо получить пожилым людям и людям с сопутствующими болезнями.

Для таких людей бустер критически важен, поскольку в случае инфицирования, базовый курс прививки поможет сохранить их жизнь, а бустерная доза поможет восстановить защиту. Об этом Кузин написал на своей странице в Facebook.

Главный санврач отметил, что согласно данным различных исследований, эффективность любой вакцины со временем снижается. Также продолжают появляться новые штаммы коронавируса, в частности Омикрон. Препринт пока нерецензированного британского исследования свидетельствует о том, что эффективность двух доз вакцины против Омикрона быстро снижается. Но после бустерной дозы защита восстанавливается.

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В частности, бустеры помогают избежать симптоматического заболевания COVID-19, госпитализации и смерти вследствие этой болезни. Прививку бустерной дозой следует делать мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer), поскольку они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс.

Напомним, 6 января в Украине разрешили бустерную дозу вакцины COVID-19 для всех граждан в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Бустер нужен, через 6-9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

После введения третьей прививки можно будет получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток. Сгенерировать его можно будет в приложении Дія ориентировочно в конце января 2022 года. До этого будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.

Записаться на бустерную вакцинацию можно с помощью приложения Helsi. Процедура записи на бустерную прививку такая же, как и на две предыдущие. Для этого необходимо зайти по прямой ссылке на сайт сервиса Helsi.me и выбрать день и время вакцинации. Подтверждение записи будет отправлено в смс-сообщении, которое нужно будет показать на входе в пункт вакцинации вместе с паспортом.

Министерство здравоохранения Украины еще не закончило работу над формой сертификатов, в которых будет учитываться бустерная доза вакцины от коронавируса. Предположительно, документ будет содержать полную информацию о ковид-прививках.

Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы защитить людей, у которых из-за состояния здоровья вакцины имеют более низкую эффективность. К примеру, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИД или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Но не следует ее путать с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продлить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.