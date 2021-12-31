Это будет год окончания пандемии COVID-19: в ВОЗ выступили с посланием надежды накануне Нового года

Всемирная организация здравоохранения выступили с посланием надежды накануне Нового года. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус пожелал прекращения пандемии коронавируса в следующем году.

Об этом говорится в Twitter организации. По словам гендиректора, в наших руках сила, чтобы изменить ход кризиса COVID-19 раз и навсегда.

Он изложил ряд задач на 2022 год, включая глобальную цель вакцинировать 70% людей во всех странах к середине года, создав более прочную основу для глобальной безопасности в области здравоохранения и инвестирование в усиление первичной медико-санитарной помощи.

"Я верю, что если мы сможем добиться прогресса в достижении этих целей, мы снова соберемся в конце 2022 года не для того, чтобы отметить конец третьего года пандемии, а чтобы отпраздновать возвращение к нормам, существовавшим до COVID, когда мы собирались с нашими семьями и общинами, чтобы праздновать вместе и дорожить компанией и любовью друг друга", – сказал Гебрейесус.

Видео дня

По его мнению, если покончить с неравенством, то можно положить конец пандемии и "глобальному кошмару, который мы все пережили".

"В наступающем году мы положим конец этой пандемии… Когда здоровье в опасности, все в опасности", – добавил глава ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, новые препараты против коронавируса, так называемые вакцины второго поколения, могут значительно увеличить шансы на выживание тяжелых пациентов. В частности тех, кто заразился штаммом Омикрон.